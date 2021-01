Rieti coronavirus, morti due anziani. I nuovi casi sono 41, ci sono 61 guariti

22 gennaio 2021 a

Morti due anziani positivi al coronavirus a Rieti. I nuovi casi sono 41 e ci sono 61 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sanitario della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 22 gennaio. A perdere la vita una donna di 78 anni (struttura socio sanitaria Roma), donna 95 anni (Rsa Cirene).

I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: Rieti (8) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (3) – Borgo Velino (3) – Cantalice (3) – Cantalupo in Sabina (2) – Casperia (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (2) – Fara in Sabina (1) – Magliano Sabina (1) – Monte S. Giovanni (7) – Pescorocchiano (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (1) – Toffia (3) – Torricella in Sabina (1). Ci sono 61 guariti: (24) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cantalice - (3) Cittaducale – (10) Fara in Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (3) Montebuono – (3) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (2) Scandriglia – (2) Toffia.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 929.

