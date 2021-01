Rieti, maxi centro per i vaccini Covid nell'ex Bosi. Accordo tra Asl e Fondazione Varrone

22 gennaio 2021 a

Aprirà negli spazi dell’ex Bosi della Fondazione Varrone il maxi-centro per le vaccinazioni anti Covid di Rieti, uno dei primi del Lazio, per dimensioni e per tempistica. A regime, garantirà almeno 400 vaccinazioni al giorno, consentendo di razionalizzare e accelerare la somministrazione del siero reatino. Alla Asl, che nelle scorse settimane aveva avviato in città la ricerca di un immobile di grandi dimensioni, ben collegato con l’ospedale provinciale e facilmente raggiungibile in auto, è venuta in soccorso la Fondazione, mettendo a disposizione il capannone fin qui utilizzato come archivio. Il 13 gennaio il consiglio di amministrazione ha accolto la richiesta della Asl e ha concesso in comodato d’uso gratuito il complesso immobiliare.

