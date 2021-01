Rieti, vaccino Covid: sospesa la somministrazione delle prime dosi

21 gennaio 2021 a

La Asl di Rieti sospende la somministrazione delle prime dosi del vaccino anti Covid. In una nota l'azienda fa sapere che "facendo seguito alla riduzione delle dosi consegnate dalla Pfizer, si comunica che anche presso la Asl di Rieti saranno temporaneamente sospese le vaccinazioni in prima dose".

Procedono invece senza alcuna variazione, le vaccinazioni in seconda dose, quelle del richiamo. "Ad oggi il numero totale delle dosi somministrate raggiunge le 3.450 unità, di queste, 198 dosi sono state somministrate in seconda dose". Insomma, la misura si è resa necessaria proprio per avere le dosi necessarie per completare i richiami delle persone che hanno ricevuto già una prima volta il siero.

