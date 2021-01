Rieti, Terminillo: denuncia dei Verdi su nuove piste da sci

21 gennaio 2021 a

Esposto degli ambientalisti contro le nuove piste da sci al Terminillo. “ Il 19 gennaio scorso la Regione Lazio ha dato il parere positivo definitivo alla valutazione d’impatto ambientale sulla realizzazione del progetto denominato Tsm2, ovvero della realizzazione di nuovi impianti di risalita e piste da sci nel Monte Terminillo, ignorando una nostra diffida inviata nelle settimane scorse all’ufficio regionale delle politiche ambientali.” lo dichiarano i coordinatori nazionali Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti rispettivamente dei Verdi e Europa Verde entrambi già assessori all’Ambente della regione Lazio che aggiungono

"Domani - annunciano - presenteremo un esposto al ministero dell’Ambiente, perché lo stesso ministero in due note distinte datate 25 marzo e 6 luglio 2020 ed inviate alla regione Lazio sul progetto del Terminillo avvertiva la regione di rispettare le disposizioni che vietano nelle zone a speciale conservazione tutelate dalla Ue la realizzazione di nuovi impianti da sci e per questo in una diffida chiediamo l’annullamento in autotutela dell’atto, contemporaneamente invieremo un altro esposto alla commissione ambiente Ue".

