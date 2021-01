Fiano Romano, il sindaco Ottorino Ferilli: "Indagini per fare luce sui danni alla scuola" | Video

20 gennaio 2021 a

a

a

Dopo giorni di attenta riflessione, rigorosamente lontano dai riflettori, il sindaco di Fiano Romano, Ottorino Ferilli, rompe il silenzio, rilasciando un’intervista esclusiva al Corriere in cui commenta i recenti fatti di cronaca e politica che hanno creato un autentico terremoto nel borgo tiberino.

Sui danneggiamenti alla scuola il primo cittadino fianese dice di “confidare nel lavoro della magistratura e attendere l’esito delle indagini per fare ogni tipo di valutazione”. Mentre sulle vicende politiche, la recente spaccatura nel centrosinistra e le dimissioni del suo vice Davide Santonastaso, Ferilli annuncia di voler tenere per se la delega all’istruzione, e lancia un messaggio chiaro al Partito democratico: “Indietro non si torna”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.