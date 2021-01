Rieti, muore stroncato da un malore durante un giro in bici a Magliano Sabina

20 gennaio 2021 a

Dramma nelle campagne intorno a Magliano Sabina. Un cicloamatore di 65 anni è morto durante un'uscita in bici con un gruppo di amici che condividevano con lui questa passione. Era uscito per una pedalata quando intorno alle 15, in località Chiorano, è stato colto da un improvviso malore. Gli amici che erano con lui hanno provato a soccorrerlo ed hanno chiamato il 118. Ma all'arrivo dei sanitari ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. C'è stato un tentativo di trasferimento a Roma con l'eliambulanza, ma il cuore dell'uomo ha smesso di battere. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Magliano Sabina per gli accertamenti di rito.

Un dramma che ha colpito la comunità di Magliano Sabina dove l'uomo era molto conosciuto e stimato. Lascia due figli grandi e una moglie.

