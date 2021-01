Rieti coronavirus, morti due anziani: 62 nuovi casi e 90 guariti nelle ultime 24 ore

20 gennaio 2021 a

a

a

Altri due morti, 62 nuovi casi e 90 guariti. Sono i numeri del bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 20 gennaio. A perdere la vita una donna di 77 anni che era ricoverata in terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis di Rieti e un uomo di 92 anni ricoverato a malattie infettive.

I nuovi casi sono 62 Rieti (9) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (2) – Borgo Velino (2) - Cantalice (9) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (1) - Fara in Sabina (2) – Forano (1) – Magliano Sabina (7) – Monte S. Giovanni (6) - Montopoli in Sabina (2) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Moiano (1) – Poggio S. Lorenzo (3) – Salisano (3) – Scandriglia (1) – Selci (1) - Stimigliano (2) – Tarano (5).

Si registrano 90 nuovi guariti: (29) Rieti – (1) Amatrice – (2) Borgo Velino – (3) Castel S. Angelo - (5) Cittaducale – (3) Contigliano - (14) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Greccio – (1) Longone Sabino – (3) Magliano Sabina – (3) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (2) Poggio Catino – (6) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano - (1) Poggio Nativo – (3) Poggio S. Lorenzo – (4) Scandriglia – (1) Tarano – (1) Toffia – (3) Torricella Sabina. Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 966.

