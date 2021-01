Rieti, violenza sessuale. Arresto un nigeriano, ha aggredito donna all'ospedale

20 gennaio 2021 a

I carabinieri della nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rieti hanno arrestato un nigeriano di violenza sessuale nei confronti di una donna reatina.

I fatti risalgono alla tarda mattinata del 19 gennaio. Mentre la donna stava per salire a bordo della propria autovettura parcheggiata nei pressi dell’ospedale San Camillo De Lellis, improvvisamente l’uomo le si è avvicinato, cercando di impedirle di salire a bordo. Nel contempo, nonostante le resistenze della donna, ha insistentemente cercato di palpeggiarla tentando anche di denudarsi, continuando fino a che la donna non è riuscita a salire a bordo del veicolo e ad avviare il motore dell’auto per poi allontanarsi, nonostante l’uomo tentasse di rincorrere l’auto. Allertati dalla signora, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri. I militari giunti hanno perlustrato la zona riuscendo a rintracciare sempre nelle vicinanze dell’ospedale l’uomo autore della molestia, già noto alle forze dell’ordine.

