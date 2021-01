Quelli che il calcio arriva a Rieti. Francesca Brienza e Enzo Paci incontrano la campionessa di salto con l'asta Roberta Bruni

17 gennaio 2021 a

"Quelli che il calcio" sbarca a Rieti per merito dell'atletica. Durante la puntata della trasmissione condotta da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in programma nel pomeriggio del 17 gennaio (dalle 14 in poi) è previsto un collegamento dal capoluogo della Sabina, capitale italiana dell'atletica leggera. Francesca Brienza e il Signor Opisso di Enzo Paci incontreranno Roberta Bruni, una delle stelle cresciute nel camposcuola Raul Guidobaldi, campionessa di salto con l'asta. La 27 che difende i colori del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, cresciuta nello sterminato vivaio della Studentesca Cariri (oggi Studentesca Andrea Milardi), parlerà della sua carriera e svelerà i segreti della disciplina.

Roberta Bruni è stata medaglia d'argento ai mondiali juniores di Barcellona nel 2012, ha vinto le universiadi del 2019 e vanta numerosi titoli e medaglie ai campionati italiani.

