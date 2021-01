Covid, a Rieti 42 nuovi contagi e 75 guariti

16 gennaio 2021 a

a

a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 42 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Rieti (11) – Antrodoco (1) – Cittaducale (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (4) – Fiamignano (2) – Monteleone Sabino (2) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (3) – Rocca Sinibalda (5) – Toffia (2) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 75 nuovi guariti: (30) Rieti – (3) Antrodoco – (2) Casaprota – (2) Castel di Tora – (1) Castel Nuovo di Farfa – (5) Cittaducale – (1) Colle di Tora – (2) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (2) Greccio – (1) Leonessa – (1) Magliano Sabina – (1) Montebuono – (2) Petrella Salto – (5) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Rivodutri – (2) Rocca Sinibalda – (3) Scandriglia – (1) Tarano – (3) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 387. Numero totale tamponi: 41.607. Totale positivi in provincia di Rieti: 1048.

