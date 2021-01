Rieti, da lunedì nuovo orario per il trasporto pubblico

16 gennaio 2021 a

In coincidenza della ripresa delle attività in presenza degli Istituti di istruzione di secondo grado, Asm Rieti informa l’utenza del trasporto pubblico locale che da lunedì 18 gennaio sarà in vigore un nuovo orario invernale. Le modifiche orarie apportate rappresentano una risposta a quanto emerso dal tavolo di lavoro istituito presso la Prefettura per il contenimento del rischio di diffusione del coronavirus. Il nuovo orario è consultabile sul sito internet aziendale wwwasmrieti.it, nella sezione Linee e Percorsi.

