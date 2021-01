Rieti Covid, morta anziana di 92 anni. Nelle ultime 24 ore 94 nuovi casi e 42 guariti

08 gennaio 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 1 decesso, 94 nuovi casi e 42 guariti. A perdere la vita, al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de' Lellis, un'anziana di 92 anni

I nuovi casi sono a Rieti (15), Borgo Velino (3), Borgorose (2), Cantalice (3), Cantalupo in Sabina (1), Casperia (1), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (1), Contigliano (2), Fara in Sabina (31), Forano (1), Magliano Sabina (1), Montebuono (1), Montopoli in Sabina (5), Poggio Catino (2), Poggio Mirteto (7), Poggio Moiano (5), Salisano (1), Scandriglia (7), Stimigliano (1), Tarano (1), Torricella in Sabina (2).

Si registrano 42 nuovi guariti : (9) Rieti – (1) Borgo Velino – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Collevecchio – (2) Contigliano – (4) Fara in Sabina – (1) Forano – (3) Magliano Sabina – (1) Montebuono – (2) Monteleone Sabino – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (5) Poggio Nativo – (1) Rivodutri - (1) Scandriglia – (1) Stimigliano – (1) Tarano.

