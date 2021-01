08 gennaio 2021 a

Covid, scuole chiuse fino al 15 gennaio a Fara Sabina. Continua la didattica a distanza.

“In accordo e su disposizione della dirigente scolastica, - dichiara il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo -, valutata attentamente la situazione all’interno dei plessi scolastici del nostro territorio, dove ancora ieri si sono registrati casi di positività al Covid-19, e considerate infine le richieste dei rappresentanti dei genitori, comunico che si procederà con la Didattica a distanza (Dad) fino a venerdì 15 gennaio. Pur comprendendo perfettamente le difficoltà e i disagi delle famiglie, ad oggi il proseguimento della Dad risulta essere la strada migliore per tutelare il diritto allo studio dei nostri giovani e contemporaneamente garantire la salute e la sicurezza di tutti e di ciascuno. Ricordo alle famiglie che dovessero avere difficoltà ad attuare la Dad per mancanza di mezzi, quali pc o tablet, che la scuola ha la possibilità di concedere in uso gratuito dispositivi tecnologici su richiesta delle famiglie. Anche l’amministrazione collaborerà nella distribuzione di pc o tablet per permettere a tutti gli alunni di frequentare le lezioni. Rispetto agli attacchi di questi giorni, voglio ricordare che ogni decisione viene presa in accordo e su istanza della dirigenza scolastica, valutando giornalmente una situazione in continua evoluzione, prendendo tempestive decisioni nell’unico interesse dei bambini e delle famiglie. Chiedo a tutti, soprattutto in questa fase, spirito di collaborazione per il bene della comunità. Stiamo lavorando continuamente, insieme alle autorità preposte, per monitorare attentamente la situazione dei contagi, e - conclude il Sindaco- permettere il prima possibile il ritorno a scuola dei nostri bambini, in presenza e in sicurezza”.

