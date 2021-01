Maltempo, torna l'elettricità a Cittareale

06 gennaio 2021 a

a

a

La situazione relativa alla fornitura elettrica nel Comune di Cittareale è quasi tornata alla normalità grazie anche all'utilizzo dei gruppi elettrogeni forniti da Enel. La corrente mancava in tutto il territorio comunale dal pomeriggio di ieri: la nevicata aveva infatti causato la caduta di molti alberi. Nella tarda mattinata di oggi, man mano, nel capoluogo e nelle varie frazioni è stata ripristinata la fornitura elettrica. Alle ore 19 di oggi sta per essere riallacciata la frazione Sacco: complessivamente su 850 utenze senza corrente stamattina, al momento abbiamo ripristinato 810 utenze, con le rimanenti che saranno ricollegate entro domani.

Intanto sempre per domani 7 gennaio, il sindaco Francesco Nelli ha firmato l'ordinanza di chiusura della scuola d'infanzia e primaria.

"Sono state ore difficili ma con il supporto di tutti gli abitanti di Cittareale siamo riusciti a far fronte alle necessità -ha detto il sindaco di Cittareale Francesco Nelli- grazie alla Prefettura, alla Protezione Civile della Regione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.