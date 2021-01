Covid, picco di contagi a Fara Sabina. I positivi sono 91. Il sindaco: "Scongiurata zona rossa, ma la situazione potrebbe peggiorare"

06 gennaio 2021 a

Covid, è un numero che inizia a destare preoccupazione il totale dei positivi registrati nel Comune di Fara Sabina, che con 91 contagiati attualmente monitorati sul territorio raggiunge il picco “toccato” tra ottobre e novembre del 2020, il più alto mai registrato nel secondo Comune della provincia di Rieti.

Un numero a cui si è arrivati con i 16 nuovi positivi comunicati oggi, mercoledì 6 gennaio, dall’unità di crisi della Asl di Rieti, e che per il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo, raggiunto dal Corriere di Rieti, potrebbe essere destinato a salire ancora: “Purtroppo - spiega la prima cittadina farense - il dato registrato oggi potrebbe non essere l’ultimo di questa portata, e testimonia che, nonostante i decreti e le restrizioni, evidentemente ci si è incontrati e visti durante le festività natalizie. La cifra vicino ai 100 positivi è stata già raggiunta lo scorso autunno, e anche allora, contattata la Prefettura di Rieti, fui rassicurata sul fatto che questo dato non è sufficiente a far scattare il provvedimento di chiusura per il nostro Comune. Che quindi non diventerà zona rossa. L’obiettivo però è evitare che questo possa accadere”. E come? “Come Comune - prosegue la Cuneo - il nostro C.o.c. continua ad essere attivo ed operativo, dando supporto ai positivi, distribuendo la spesa a domicilio a chi ne abbia bisogno, e mettendosi al servizio di quanti ne facciano richiesta. Siamo in contatto continuo e costante con la Asl di Rieti per monitorare la situazione. Quello che possiamo fare è rinnovare l’invito a rispettare le disposizioni in vigore e uscire soltanto se strettamente necessario”. E per quanto riguarda le scuole? “Anche lì monitoreremo costantemente la situazione”. Non si escludono, dunque, proroghe alle attuali restrizioni in essere.

