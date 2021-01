Rieti emergenza Covid, didattica a distanza il 7 e l'8 gennaio in tutte le scuole di Fara Sabina

Paolo Giomi 05 gennaio 2021 a

Emergenza Covid, didattica a distanza il 7 e l'8 gennaio in tutte le scuole di Fara Sabina. Lo ha annunciato il sindaco Roberta Cuneo: “In accordo con la dirigente scolastica abbiamo deciso, in maniera precauzionale, di procedere con la Didattica a distanza nelle giornate del 7 e 8 gennaio per le scuole materne, elementari e medie del territorio”. Lo annuncia il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo.

“Stiamo monitorando costantemente una situazione in continua evoluzione, da qui la decisione di andare in Dad - commenta l’assessore delegato alla Scuola, Tony La Torre -. Siamo i primi a voler vedere i nostri alunni in presenza a scuola, ma dobbiamo al contempo garantire la salute e la sicurezza di tutti. Con la Dad tuteliamo il diritto allo studio dei nostri ragazzi, certi di vederli presto sui banchi di scuola. Ringrazio la dirigente scolastica per la piena collaborazione, in un momento così delicato.”

