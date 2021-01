Frana travolge auto, conducente illeso

04 gennaio 2021 a

I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti questa notte in Via del Rio, nella frazione di Castel San Pietro nel Comune di Poggio Mirteto, a causa di una frana che ha coinvolto anche una auto che in quel momento stava transitando sulla strada. Giunti in posto i Pompieri si sono messi subito all'opera e grazie all'ausilio anche di due mezzi di movimento terra, fatti giungere dalla sede centrale, stanno in questi momenti terminando di liberare la sede stradale e mettere in sicurezza l'area coinvolta dallo smottamento del terreno dovuto alle avverse condizioni meteo di questi ultimi giorni. La persona, che transitava in quegli istanti all'altezza della frana, è risultata per fortuna illesa.

