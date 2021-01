Rieti, via ai test rapidi per gli studenti delle superiori

04 gennaio 2021 a

In vista della riapertura delle Scuole, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, nella giornata odierna ha avviato una Campagna Screening di prevenzione e contenimento del coronavirus con esecuzione di test antigenici dedicata alle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rieti. Gli studenti potranno accedere al link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home e al link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in per scaricare l’apposita WebApp, al fine di effettuare direttamente la prenotazione per l’esecuzione del test antigenico nella postazione dedicata. Le prestazioni saranno fornite attraverso i Drive-In della Asl di Rieti presso la sede di Rieti in Via Del Terminillo 42, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 dal lunedì al sabato. Presso il Pass di Amatrice, Area Opera don Minozzi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei giorni del mercoledì e del venerdì. Presso il PASS di Accumoli, via Salaria Km. 141,600, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del lunedì. Presso la sede distrettuale di S. Elpidio, Strada Provinciale per S. Elpidio, Bivio Petrignano (Pescorocchiano) - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del giovedì. Presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, Vocabolo Filoni, 1 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del lunedì. A Passo Corese, Via Maestri del Lavoro, snc - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del martedì. A Osteria Nuova, Via Mirtense, 19 (Area Fiera) - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del mercoledì. A Poggio Mirteto, Località Capacqua snc, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del venerdì.

