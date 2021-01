Rieti, pronti dieci moduli scolastici per l'istituto magistrale

Paola Corradini 04 gennaio 2021 a

Oggi alle 12 presso la sede dei geometri di via Angelo Maria Ricci si terrà la consegna ufficiale dei moduli scolastici all’istituto Elena Principessa di Napoli come annunciato dalla consigliera provinciale all’edilizia scolastica Claudia Chiarinelli. Saranno presenti anche il presidente della Provincia Mariano Calisse, il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, i dirigenti scolastici oltre ai rappresentanti dei genitori e degli studenti nel pieno rispetto delle norme anti Covid. La consigliera Chiarinelli aveva annunciato al Corriere di Rieti che dopo Natale sarebbe avvenuta la consegna dei moduli “molto belli e all'avanguardia – come spiegato - con una struttura di legno portante elastici e solidi; inoltre sono coibentati, illuminati e riscaldati come un vero edificio scolastico”.

Moduli prefabbrica che la Provincia ha potuto realizzare grazie al milione e mezzo di euro, per l'esattezza 1.619136, assegnato dal Miur all’ente che ha partecipato all’Avviso pubblico per accedere ai fondi destinati a strutture temporanee per le attività didattiche garantendo il distanziamento. Le buste tecniche relative al bando per la fornitura ed il posizionamento dei moduli scolastici, erano state aperte i primi di ottobre e ad aggiudicarsi la gara è stata la Ler di Antrodoco.

“I moduli erano necessari - dice la Chiarinelli - per soddisfare i bisogni di studenti e insegnanti”. I moduli consegnati oggi sono 10 posizionati nel terreno di proprietà della Provincia dietro i Geometri e saranno affidati al Pedagogico che ad oggi è l'istituto con più problemi di spazi. I rimanenti 30 andranno, sempre in un terreno provinciale, nei pressi del Palamalfatti per accontentare le esigenze del Rosatelli, del liceo scientifico Jucci. I moduli di via Ricci sono strutture all'avanguardia posizionate dopo la posa in opera di una piattaforma cui sono stati agganciati. I primi ad essere posizionati sono quelli dietro ai Geometri anche per una questione tecnica visto che il terreno era già livellato ed è servito solo uno zoccolo per agganciarli.

