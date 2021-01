Rieti, l'ex presidente del Senato Franco Marini ricoverato per Covid

04 gennaio 2021 a

a

a

Franco Marini ricoverato per Covid all’ospedale San Camillo De Lellis. L’ex Presidente del Senato è da un paio di giorni ospite del reparto Covid del De Lellis ma le sue condizioni sembrano comunque buone. L’esponente politico del Pd è costantemente monitorato dal personale medico e infermieristico che con professionalità e umanità sta gestendo questa delicata situazione emergenziale. In queste ultime ore numerosi i messaggi di solidarietà e vicinanza che sono arrivati dal mondo politico alla famiglia. In molti hanno invece contattato il De Lellis, altri hanno invece sentito lo stesso Marini che tramite cellulare ha dato risposte rassicuranti a tutti. Franco Marini, nato il 9 aprile del 1933 a San Pio delle Cave in Abruzzo, ha scelto ormai da decenni Rieti come sua città di adozione. Città dove insieme alla sua famiglia. Negli anni 90 è stato segretario generale della Cisl e poi è diventato figura di spicco della “sinistra” Dc, prima di entrare nella Margherita e poi nel Pd. Segretario del Partito Popolare e parlamentare europeo, è stato ministro del Lavoro e Presidente del Senato e nel 2013 è arrivato a un passo dalla Presidenza della Repubblica. Attualmente è presidente del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.