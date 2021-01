Rieti, si faceva suggerire le risposte al quiz per la patente: denunciato per truffa

03 gennaio 2021 a

Gli agenti della Stradale di Rieti hanno denunciato un 42enne della provincia di Frosinone, per truffa in concorso con un complice al momento non identificato. Gli agenti sono intervenuti nei locali della Motorizzazione poiché era stato segnalato un comportamento sospetto di un uomo che stava sostenendo una prova d’esame per conseguire la patente di tipo “C”. Al termine della prova gli agenti hanno effettuato un controllo sorprendendo l’uomo con addosso un dispositivo elettronico sofisticato, occultato sotto la maglia, costituito da una microcamera nascosta nel bottone delle propria giacca, da un micro auricolare e da un dispositivo di trasmissione e ricezione di ultima generazione, con scheda sim, che permetteva di inviare le immagini della prova d’esame a un complice che si trovava all’esterno e che a sua volta suggeriva le risposte esatte che avrebbero permesso il superamento della prova. Gli agenti della Polizia Stradale hanno quindi sequestrato il dispositivo elettronico e hanno denunciato l'uomo per il reato di truffa finalizzata ad ottenere il conseguimento della patente di guida, in concorso con il complice per la cui identificazione è in atto attività investigativa. La prova d’esame che era stata consegnata, per la quale il giovane sarebbe risultato idoneo, è stata annullata dal funzionario della Motorizzazione Civile.

