I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina presto in località Santa Lucia, sulla SP26 Leofreni nel Comune di Pescorocchiano, a causa della caduta di un albero sulla sede stradale. Giunti in posto, i Pompieri sabini, grazie alle attrezzature in dotazione, hanno eliminato l'ostacolo liberando cosi la strada al flusso stradale.

