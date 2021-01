Rieti, tre carabinieri forestali in congedo. Il saluto del comando provinciale

02 gennaio 2021 a

a

a

In occasione del loro congedo, il comandante del gruppo carabinieri forestale di Rieti, Marco Avanzo, presso la sede del comando di Via de Juliis e alla presenza di una rappresentanza di militari, ha salutato tre carabinieri forestali, consegnando loro una targa attestante la riconoscenza per i risultati conseguiti e il rendimento offerto nei lunghi anni di carriera al servizio del cittadino. Si tratta del luogotenente Pietro Giuli, classe 1958, comandante della stazione carabinieri forestale di Roccasinibalda e del brigadiere capo qualifica speciale Massimo Allegri, classe 1960, in servizio presso il nucleo comando del gruppo carabinieri forestale di Rieti. In congedo anche il brigadiere capo qualifica speciale Letizia Carosi, classe 1956, in servizio presso il nucleo comando del gruppo carabinieri forestale di Rieti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.