Rieti, rilancio Terminillo. Calisse e Sinibaldi: "Risultato storico"

01 gennaio 2021 a

a

a

"Siamo di fronte al coronamento di un sogno. L’approvazione del progetto di rilancio del Terminillo è la vittoria di tutta l’area interna della Provincia di Rieti, del Capoluogo, della popolazione reatina che da decenni attendeva questa svolta. E’ la vittoria di chi ci ha sempre creduto, nonostante gli intoppi, gli ostacoli e le porte chiuse trovate nel corso degli anni. E’ la vittoria degli Enti locali e dell’Amministrazione provinciale che, con pazienza, perizia e determinazione, hanno lavorato per anni per adeguare e migliorare il progetto. Oggi è il momento di festeggiare, non senza ringraziare tutti coloro che non hanno mai mollato. Da domani si ricomincerà a lavorare per concretizzare un nuovo modello di sviluppo di cui beneficerà l’intero territorio reatino, che sta tornando finalmente competitivo”. E’ quanto dichiarano il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, e il Vicesindaco della Città di Rieti, Daniele Sinibaldi, in merito al parere positivo espresso dalla Regione Lazio sul progetto “Terminillo Stazione Montana – Turismo Responsabile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.