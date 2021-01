Rieti, nonna Anna compie cento anni

01 gennaio 2021 a

Sarebbe dovuta esserci una grande festa in tutto il quartiere, circondata dall’amore dei tanti nipoti, ma il coronavirus purtroppo lo ha impedito. Oggi, primo gennaio 2021, Anna Paris compie 100 anni! Classe 1921, Anna, ottava di dodici figli e originaria di Valle Oracola, poi trasferitasi a Case San Benedetto dove tuttora risiede, raggiunge oggi un traguardo importante. Anna, moglie di Saverio Fagiolo, operaio della Snia Viscosa da cui ha avuto anche un riconoscimento, e madre del noto scultore e pittore reatino Silvano Fagiolo, è anche nonna premurosa e bisnonna amorevole di Beatrice Rosati e Matteo Vecchio Verderame. Mente lucida, spirito battagliero e tempra forte, tipica di chi ne ha vissute tante e ne ricorda ancora molte: queste le caratteristiche che la contraddistinguono da sempre. Sul suo viso è tracciato il solco della Storia: la Seconda Guerra Mondiale e la paura delle rappresaglie tedesche, le bombe, la povertà, le crisi alterne e ora anche la pandemia da coronavirus. Ma il suo lungo cammino è costellato anche di tanta bellezza: è stata tra le prime donne della Provincia di Rieti ad esercitare il diritto di voto, è stata testimone diretta del progresso civile e tecnologico, del diffondersi dei diritti civili, del benessere economico. La sua vita inevitabilmente ne contiene tante altre, per questo ogni suo racconto e ricordo si tinge di memoria storica, rara e per questo preziosa.

Anna è circondata oggi dall’affetto dei familiari e dei suoi tanti nipoti, ognuno dei quali le dimostra ogni giorno affetto e riconoscenza, segno di una vita vissuta sempre nell’amore e nel rispetto del prossimo. Tanti auguri nonna Anna!

