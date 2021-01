Addio a Giovanni Festuccia, figura storica nel mondo dei motori

01 gennaio 2021 a

Il 31 dicembre è venuto improvvisamente a mancare Giovanni Festuccia, figura federale di riferimento in Aci Sport, commissario sportivo nazionale, nativo di Rieti, nella cui città aveva profuso impegno e dedizione, nell'ambito del motorsport. Giovanni Festuccia aveva ricoperto importanti incarichi all'interno della Federazione Automobilistica Sportiva dell'Automobile Club d'Italia, oltre ad essere vice presidente dell'Automobile Club di Rieti e presidente della Commissione Sportiva in seno allo stesso Automobile Club. Il presidente dell'Automobile Club di Rieti, Innocenzo de Sanctis, il consiglio Direttivo e il direttore partecipano alla prematura e triste scomparsa di Giovanni Festuccia e sono vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore.

