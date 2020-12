Covid, a Passo Corese tamponi agli studenti di elementari e medie

30 dicembre 2020 a

Drive-in straordinario a Passo Corese, per effettuare tamponi a circa 250 tra alunni e docenti delle scuole primarie di Prime Case, Talocci e Passo Corese, e della media “Orazio” di Passo Corese, posti in quarantena preventiva dopo i casi di positività al Covid-19 accertati subito dopo la chiusura dei plessi comunali da parte della Asl di Rieti. Asl che domani, giovedì 31 dicembre, invierà nell’area artigianale di via maestri del Lavoro, il camper abilitato ad effettuare i controlli, secondo un preciso scaglione comunicato d’urgenza dal Comune di Fara Sabina, visti i tempi stretti per poter effettuare i test, e vista la necessità di avere un monitoraggio completo e dettagliato in vista della ripresa dell’anno scolastico.

"E’ stato richiesto e ottenuto un drive-in straordinario a Passo Corese per alunni e docenti posti in quarantena a seguito di nuove positività al Covid -19 nelle nostre scuole – spiega in una nota il Municipio farense - Tutti coloro che sono già stati contattati dalla Asl di Rieti per eseguire il tampone il 31 dicembre e il 2 gennaio a Rieti dovranno recarsi a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro, dalle ore 9.30, secondo il seguente schema: dalle 9.30 alle 10.30 alunni e docenti della scuola elementare di Talocci, dalle 10.30 alle 11 alunni e docenti della scuola primaria di Prime Case, dalle 11 alle 12.30 alunni e docenti della scuola primaria di Passo Corese, dalle 12 e 30 in poi alunni e docenti della scuola media “Orazio” di Passo Corese".

