Incendio in rimessa agricola a Cantalice

Lungo intervento dei vigili del fuoco oggi a Cantalice. La squadra è arrivata sul posto intorno alle 14 chiamata dal proprietario di una rimessa agricola all'interno della quale le fiamme avevano cominciato ad prendere piede. Sul posto vigili del fuoco al lavoro con l'ausilio di due autobotti per procedere allo spegnimento e alla messa in sicurezza della zona interessata dalle fiamme. All'interno della struttura alcuni mezzi agricoli seriamente danneggiati. Portati in salvo invece gli animali.

