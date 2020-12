Rieti piccole imprese strozzate, negli ultimi due mesi 17 imprenditori si rivolgono allo sportello anti usura

Luigi Spaghetti 29 dicembre 2020 a

a

a

Allarme usura per le imprese di Rieti. La riduzione dei volumi d’affari, insieme alla mancanza di liquidità e alla difficoltà di accesso al credito, cui si aggiungono le complicazioni nella gestione delle normative sanitarie, stanno mettendo in ginocchio il mondo delle imprese. In primo piano c’è il mancato accesso a nuovi finanziamenti che spingono molte aziende a esporsi al mondo della criminalità. Per Confcommercio è una vera emergenza. L’associazione ha rilevato che sono ormai circa 40 mila le attività in Italia a rischio usura, “un fenomeno che risulta in crescita grazie alla crisi provocata dalla pandemia che ha aumentato l'esposizione delle imprese ai fenomeni criminali”.

E l'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sulla percezione dell'usura tra le imprese del commercio e dei servizi viene confermata anche nel Reatino “anche se in misura più contenuta ma il pericolo è reale - sottolinea il presidente di Confcommercio Rieti, Leonardo Tosti -. Abbiamo bisogno di aiuti più efficaci e indennizzi a fondo perduto per ridare ossigeno alle attività che stanno pagando il prezzo maggiore della crisi”.

Dal 2019 ad oggi è quasi raddoppiato il numero di imprese che non ha ottenuto il credito richiesto risultando, pertanto, sempre più esposto al rischio usura. Dunque non deve sorprendere se negli ultimi sei mesi è aumentato il numero di imprenditori che ha chiesto un prestito a soggetti fuori dai canali ufficiali (14% contro 10%).

“Fino ad oggi – esordisce il presidente, Luigi Ciatti -, lo sportello attivato presso la sede dei servizi sociali del Comune di Rieti ha messo a disposizione avvocati con specifica competenza in materia di usura e sovra indebitamento svolgendo allo stesso tempo incontri informativi e formativi aperto agli assistenti sociali. In poco meno di due mesi sono stati effettuati 17 incontri di consulenza, ed assistiti 7 utenti in condizione di sovra indebitamento"

...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.