Rieti, la Asl risparmia sulle dosi del vaccino Covid. Somministrato a 8 operatori più del previsto

Rieti, vaccinati i primi 48 operatori sanitari della Asl: sono 8 in più di quelli previsti. Lo comunica la Asl di Rieti al termine della prima giornata della campagna di vaccinazione iniziata questa mattina, 28 dicembre, nella sala prelievi del laboratorio analisi dell'ospedale San Camillo de' Lellis.

"Grazie alla professionalità degli operatori sanitari della Asl di Rieti, questa mattina sono stati vaccinati 48 operatori sanitari: 8 in più rispetto al numero individuato inizialmente. Il personale della Asl di Rieti, evitando qualsiasi spreco del prodotto, è riuscita a inoculare 6 dosi di vaccino per ogni flacone, rispetto alle 5 preventivate, uniformandosi alle raccomandazioni dall’Aifa sulla pratica clinica, vista l’importanza dei vaccini, che sono una risorsa preziosa per i tutti cittadini", si legge in una nota della Asl.

