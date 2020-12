Rieti, Sara Miele la prima vaccinata contro il Covid: "Una grande emozione, orgogliosa di averlo fatto"

28 dicembre 2020 a

"Orgogliosa di averlo fatto". Sono state le parole pronunciate da Sara Miele, la prima vaccinata contro il Covid in provincia di Rieti. E' infermiera e lavora nel reparto di pediatria dell'ospedale San Camillo de' Lellis. Con lei è partita la campagna di vaccinazione anticovid in provincia. Dopo aver ricevuto la dose del siero Pfizer-Biontech ha parlato con il governatore Nicola Zingaretti.

"È stata una grande emozione. Sono orgogliosa di averlo fatto per me, per i miei cari, per i pazienti che ogni giorno curo nel mio reparto, per tutta la comunità", queste le sue parole dopo essere uscita dalla sala prelievi del laboratorio analisi dell'ospedale de' Lellis.

