Rieti, i primi vaccini anti Covid nella sala prelievi del laboratorio analisi dell'ospedale de' Lellis

Anche a Rieti oggi il “Vaccine Day” come previsto dall’Unità di Crisi della Regione Lazio in merito al “Piano di vaccinazione covid19”. Questa mattina, 28 dicembre, verranno somministrati i primi vaccini anche al personale del de' Lellis in occasione dell’avvio della Campagna di vaccinazioni anti Covid della Asl di Rieti con la Direzione Aziendale che lancia il V – Day che si terrà alle ore 9, presso la Sala prelievi del Laboratorio Analisi dell’ospedale di Rieti.

Ad un giorno da molti definito storici, saranno presenti l’assessore alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e il direttore sanitario Assunta De Luca che fa parte dello staff che gestirà la direzione strategica e il coordinamento della somministrazione dei vaccini anti Covid tra i cittadini di Rieti e provincia.

I primi operatori reatini a cui verrà somministrato il vaccino sono Fabiola Ciferri, Sara Miele infermiera, Elio Naviganti infermiere, Sara Di Sabantonio infermiera, Donatella Novelli Donatella e Massimiliano Angelucci medico. Saranno loro, poi, a fare parte del team che avrà il compito di vaccinare il resto della popolazione nei prossimi mesi. Infermieri e medici scelti per la loro professionalità dimostrata durante l’emergenza sanitaria. Nel corso delle prime vaccinazioni verrà ulteriormente ribadito il piano vaccinale che l’Asl metterà in campo e che prevede anche l’assunzione di nuovo personale specializzato.

