Rieti, l'unione dei comuni Valle dell'Olio perde pezzi. Poggio Nativo abbandona

28 dicembre 2020 a

L'unione dei comuni Valle dell'Olio perde pezzi. Poggio Nativo abbandona.

Il Comune ha scelto, e la scelta non è di quelle destinata a fare rumore. Infatti, come ha anticipato il sindaco poggiano, Veronica Diamilla, ai colleghi di Castelnuovo di Farfa, Frasso, Monteleone e Toffia, la sua amministrazione, “dopo attenta valutazione, ha deciso di recedere dall’Unione Valle dell’Olio”. Decisione “sofferta”, dovuta “all'evidente incapacità dell’Unione di gestire in modo efficiente ed efficace funzioni e servizi delegati”. Incapacità, tiene a chiarire Diamilla, “imputabile alla carenza di personale, che con difficoltà, per evidente insufficienza di risorse, abbiamo tentato di implementare”. Inoltre, aggiunge Diamilla, “il Comune che governo vive una condizione economica complessa, che ci ha portato a dichiarare dissesto finanziario; pertanto, non posso permettere che mancanze e inefficienze dell’Unione vadano ad appesantire o aggravare la situazione”.

