Rieti, accuse ai carabinieri su Facebook: "Mangiano e dormono durante i controlli Covid". Parte la denuncia per diffamazione

26 dicembre 2020 a

a

a

Alcuni messaggi apparsi nei giorni scorsi su Facebook sono andati di traverso a molti carabinieri impegnati da mesi nei controlli anti Covid. In una discussione in cui si parlava delle multe per coloro che si spostano nonostante i divieti un utente ci è andato già pesante "Stanno a magnà il cornetto e se mettono a dormì dietro Conforama".

Accuse che non sono state digerite dal Nuovo sindacato carabinieri che, tramite il segretario regionale Gianluca Mancini, ha fatto sapere di aver dato mandato a un legale di sporgere querela per diffamazione. "Su segnalazione del segretario generale provinciale di Rieti, Mareo D'Ascenzi, ho provveduto tramite l'avvocato Fabio Clementi del Foro di Rieti a depositare un esposto denuncia presso la Sezione della Polizia Postale di Rieti, per le ipotesi di reato di diffamazione aggravata a mezzo di piattaforma sociale denominata Facebook".

"Ho già manifestato all'avvocato, noto e stimato professionista, qualora l'autorità giudiziaria ravvisi un fatto reato con il rinvio a giudizio, la costituzione di parte civile, il ricavato, verrà devoluto in beneficenza", conclude.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.