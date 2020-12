Morto Edoardo Di Leginio, storico titolare del ristorante Il Pescatore a Borgo San Pietro sul lago del Salto

Francesca Sammarco 24 dicembre 2020 a

Addio a Edoardo Di Leginio, titolare del ristorante "Il Pescatore" sul lago del Salto.

Ci piace ricordarlo così, sempre ai suoi fornelli. Edoardo Di Leginio "Il Pescatore" è stato colpito da infarto il 24 dicembre, vigilia di Natale, mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà a Borgo San Pietro. Si trovava da solo e non c'è stato nulla da fare. I suoi raviolini al tartufo ed altre tipicità del territorio erano conosciuti e apprezzati in provincia e oltre. Diverse le sue partecipazioni in Rai: alla Prova del cuoco, a Geo & Geo, ad Expo 2015 a Milano, sempre presente in ogni manifestazione locale Alla moglie Annarita, ai figli Gabriele, Fabrizio, Emiliano il cordoglio della redazione.

