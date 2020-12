Incidente, morta donna a Rieti. Lo schianto in via Tancia tra Contigliano e Poggio Fidoni

23 dicembre 2020 a

Schianto in via Tancia, muore donna. L'incidente è avvenuto in via Tancia tra Contigliano e Poggio Fidoni all'altezza del bivio per Monte San Giovanni. Da quello che emerge sembra che nell'incidente non siano coinvolti altri veicoli. Per cause ancora da accertare la donna ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. L'impatto è stato fatale. I sanitari che sono intervenuti poco dopo l'incidente non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna della quale, al momento, non si conoscono le generalità

Sul posto 118 Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per viabilità e rilievi. Da capire la dinamica dell'incidente.

