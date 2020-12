Allarme furti, arrivano le telecamere a Montelibretti per tenere alla larga i ladri

24 dicembre 2020 a

a

a

Telecamere in arrivo su tutto il territorio del Comune di Montelibretti. Con una nota protocollata nei giorni scorsi, la Regione Lazio ha comunicato all’amministrazione del Municipio della Sabina romana l’accoglimento della richiesta di finanziamento del progetto di videosorveglianza.

A darne notizia, attraverso una nota istituzionale, è direttamente il sindaco, Luca Branciani: “Il nostro Comune ha ricevuto comunicazione che è stato finanziato, dalla Regione Lazio, il progetto per l'installazione di videocamere di sorveglianza su numerosissime aree pubbliche, cosa molto importante soprattutto in questi giorni, in cui si stanno verificando molti furti. Perché per la nostra amministrazione il decoro e la sicurezza sono questioni assolutamente prioritarie”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.