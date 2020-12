Fiano Romano, scioperano i dipendenti dell'hub Gls: si fermano le consegne dei pacchi

Paolo Giomi 24 dicembre 2020 a

Fiano Romano, è proseguito anche nella giornata del 23 dicembre lo sciopero dei corrieri dell’hub Gls di Fiano Romano. Dove ormai da 48 ore è in corso una mobilitazione del personale della logistica, che rivendica nei confronti della cooperativa che gestisce lo stabilimento la sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale nel quale, tra le altre cose, vengono riconosciuti alcuni diritti fondamentali del personale, peraltro già previsti nell’inquadramento nazionale del comparto. Dopo il parziale “blocco” delle consegne della giornata di martedì (non tutto il personale ha aderito allo sciopero), anche ieri i corrieri hanno “posato a terra” i pacchi, lasciando i furgoni nello stabile. Situazione, questa, che ora mette a rischio le consegne per il periodo natalizio, già fortemente congestionate dall’incremento esponenziale degli acquisti online scaturito dall’emergenza sanitaria in corso.

