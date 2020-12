Coronavirus, morti tre anziani a Rieti. Nelle ultime 24 ore 26 nuovi casi e 56 guariti

23 dicembre 2020 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 3 decessi, 26 nuovi casi e 56 guariti. A perdere la vita un uomo di 95 anni e uno di 85 anni ricoverati nel reparto di malattie infettive del de' Lellis e un 92enne deceduto nel proprio domicilio

I nuovi casi sono a Rieti (16), Antrodoco (1), Casperia (1), Cittaducale (1), Collevecchio (1), Configni (2), Scandriglia (1), Stimigliano (2), Tarano (1).

Si registrano 56 nuovi guariti: (25) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (7) Cittaducale – (4) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Frasso Sabino – (1) Leonessa – (1) Magliano Sabina – (2) Montebuono – (3) Montopoli in Sabina – (2) Poggio Moiano – (2) Rivodutri – (2) Roccantica – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 484 per un totale dall'inizio dell'emergenza di 34.345

Totale positivi in provincia di Rieti: 815.

