Sciopero alla Gls di Fiano, gli spedizionieri chiedono salari migliori e gli straordinari

Paolo Giomi 23 dicembre 2020

Braccia incrociate e pacchi a terra, o dentro i furgoni, rimasti ai loro posti, per protestare contro il gestore dell’hub di Fiano Romano per conto del marchio Gls, multinazionale delle spedizioni che il 22 dicembre, seppure in via indiretta, ha vissuto la prima giornata di sciopero dei corrieri dislocati presso il centro tiberino.

Ed è una protesta che parte da lontano quella degli spedizionieri di Fiano, circa 75 dipendenti tra operativi e amministrativi, di cui più della metà, ha incrociato le braccia: una lunga ed estenuante trattativa con la cooperativa per il riconoscimento di salari in linea con gli standard del comparto, gli straordinari, i carichi di lavoro. Trattativa ch, di fronte all’ennesimo rinvio, ha visto la fumata nera. “I lavoratori Gls di Fiano Romano hanno incrociato le braccia dopo la mancata firma da parte dell'azienda della piattaforma Usb per il riconoscimento dell'orario di lavoro, del pagamento degli straordinari, dell’indennità di trasferta e della regolamentazione dei carichi di lavoro – hanno ribadito i rappresentanti di Usb Logistica – l’azienda fornitrice del servizio, dopo 20 giorni di trattative, ha rimandato nuovamente la firma dell'accordo e i corrieri, con grande determinazione al grido di ‘Schiavi Mai’, hanno lasciato i pacchi a terra: i lavoratori sono ora pronti a scioperare ad oltranza fino all’ottenimento di quanto legittimamente richiesto. E’ la prima volta che i lavoratori di questo stabilimento si mobilitano con lo sciopero – proseguono i rappresentanti sindacali - una filiale dove non vengono rispettati gli orari di lavoro e dove le retribuzioni sono decisamente più basse rispetto a quelle degli altri corrieri del Lazio. Questa è solo la prima giornata di mobilitazione: lo sciopero andrà avanti fino a quando l’azienda non si siederà di nuovo al tavolo per discutere dei diritti nella filiale di Fiano Romano”.

