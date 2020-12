Rieti, la Corte dei Conti promuove il Comune per il piano di riquilibrio: La situazione sta migliorando

Paola Corradini 23 dicembre 2020 a

Buone notizie sui conti del Comune di Rieti. A darle è diretta il sindaco Antonio Cicchetti e riguardano l’attuazione del piano di riequilibrio del Comune di Rieti e più in particolare della deliberazione adottata nei giorni scorsi dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti. Nel documento, oltre ad una serie di raccomandazioni sulle misure da adottare per superare le criticità ancora presenti, i magistrati contabili hanno rilevato “un miglioramento del risultato di amministrazione formale, unitamente all’adozione di misure, da parte dell’Ente, volte a rendere i propri dati di bilancio più trasparenti e in linea con i principi contabili”.

