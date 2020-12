Rieti, la legge di bilancio regala 16 milioni per far sopravvivere l'università

Alessandro Toniolli 23 dicembre 2020 a

Rieti, il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Fabio Melilli presenta gli interventi del Governo in favore delle aree del cratere sismico ed ex Cassa del Mezzogiorno di cui è primo firmatario; circa 400 milioni di euro per la rinascita economica di questi territori martoriati dal terremoto. “Ora spetta al tessuto imprenditoriale ed agli enti locali attrarre la maggior quantità di risorse possibili” ha sottolineato il parlamentare reatino.

Il primo intervento che viene illustrato riguarda in particolare modo Rieti, e va a risolvere il problema del finanziamento dell’università “andiamo a finanziare l’università e centri di ricerca e incubatori di impresa, che ci concederà di attrarre nuove imprese - sottolinea Melilli -. Il finanziamento è di 16 milioni in un triennio e si pone l’obiettivo di aumentare la presenza della università reatina senza che questo incida sui bilanci di Comune e Provincia, che sono in comprensibile difficoltà”.

