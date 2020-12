Coronavirus, a Rieti morta anziana di 77 anni. Nelle ultime 24 ore 37 nuovi casi e 54 guariti

22 dicembre 2020 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: un decesso, 37 nuovi casi e 54 guariti. A perdere la vita una donna di 77 anni che era ricoverata nei reparti Covid dell'ospedale San Camillo de' Lellis.

I nuovi casi sono così distribuiti nel territorio: Rieti (15), Amatrice (4), Casaprota (1), Casperia (1), Cittaducale (1), Configni (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (4), Montopoli in Sabina (1), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (1), Rocca Sinibalda (1), Scandriglia (2), Stimigliano (2) e Torricella in Sabina (1).

Si registrano 54 nuovi guariti: (15) Rieti – (1) Accumoli – (3) Amatrice – (4) Antrodoco – (2) Cittaducale – (1) Collevecchio – (10) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Magliano Sabina – (1) Orvinio – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (4) Poggio Mirteto – (5) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Selci – (2) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 579. Totale tamponi: 33.807. Totale positivi in provincia di Rieti: 848.

