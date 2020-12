Rieti, nascondevano cocaina e pistole in casa. Arresati un sessantenne reatino e un egiziano

22 dicembre 2020 a

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Rieti hanno arrestato per spaccio il 22enne cittadino egiziano A.M.R.A.T. ed il reatino P.G., di 60 anni.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno notato, nei pressi di un appartamento dei movimenti sospetti che hanno indotto gli investigatori ad effettuare una serie di appostamenti e pedinamenti. Dopo aver raccolto indizi in merito ad una probabile attività di spaccio di stupefacenti, hanno bloccato uno straniero che si accingeva ad entrare nell'appartamento "attenzionato", trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente quasi 4 grammi di cocaina destinati al titolare dell'abitazione, il reatino P.G..

Gli investigatori hanno quindi fatto irruzione nell'appartamento dove P.G. custodiva quasi 2 grammi di cocaina, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare e la somma di oltre 600 euro in contanti, probabile provento delle sue attività illecite, nonché due pistole, una calibro 38 ed una calibro 22, complete di oltre 500 cartucce, quantità ben superiore al limite consentito, di sua proprietà ma la cui detenzione era stata denunciata in un'altra località.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del cittadino egiziano, invece, anche avvalendosi di una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 350 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due spacciatori sono stati quindi arrestati emessi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la traduzione nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, davanti alla quale dovranno rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il reatino P.G., in possesso di un porto d'armi per uso sportivo, debitamente ritirato dagli agenti, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per le violazioni commesse in materia di armi che comporteranno anche, da parte del Questore di Rieti, l'avvio del procedimento di revoca del porto d'armi nei confronti dell'uomo.



