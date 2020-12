22 dicembre 2020 a

a

a

Terminillo, ancora neve. Chiusa al traffico la strada turistica della Vallonina. Lo ha comunicato con una nota Astral Infomobilità il servizio della Regione Lazio che fornisce comunicazioni sulla viabilità regionale e sui trasporti pubblici.

Da ore è in corso una nevicata. La sede stradale è stata dunque ricoperta da uno spesso strato bianco ed è diventata di fatto impraticabile. Per questo è stato deciso di chiuderla in via temporanea. La circolazione sulla Sp10 Turistica del Terminillo è dunque interdetta, per il momento, su i due sensi di marcia nel tratto compreso tra il km 10+900 e il km 17+900. Attivi mezzi spazzaneve di Astral spa.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.