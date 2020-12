Rieti, i saldi partiranno il 12 gennaio. Confcommercio: Comprate nei piccoli negozi

Paola Corradini 22 dicembre 2020 a

a

a

I saldi invernali a Rieti partiranno il prossimo 12 gennaio; questo quanto stabilito dalla commissione sviluppo economico, attività produttive e commercio della Regione. La scelta è stata dettata dall’intento di sostenere le attività commerciali del territorio colpite dalla crisi legata alla pandemia. “La nostra città e tutta la provincia - sottolinea Leonardo Tosti, presidente Confcommercio Lazio Nord - stanno vivendo una crisi profonda che parte da lontano, dal sisma del 2016, che già aveva messo in ginocchio molte attività, cui hanno fatto seguito la prima e la seconda ondata del Covid”. Da qui la richiesta di Confcommercio di far slittare i saldi di una settimana, quindi dal 5 al 12 gennaio, con un motivo ben preciso che è lo stesso Tosti a spiegare.“La richiesta avanzata dalla categoria e da Confcommercio di posticipare i saldi di una settimana è legata alla possibilità, altrimenti inattuabile, di effettuare le vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti la data d’inizio. Come per altro era già accaduto con i saldi estivi dopo il lockdown. “La possibilità di effettuare vendite promozionali un mese prima della data d’inizio dei saldi - spiega il presidente di Confcommercio Lazio Nord - è vietata dalla legge regionale del 2019 ma a causa della gravissima crisi che da ormai quasi un anno deve affrontare il settore, era necessario un cambio di passo che permettesse di poter vendere capi d’abbigliamento e tutto ciò che riguarda la moda, ad un prezzo scontato anche prima dell’inizio dei saldi”. “Sarà un Natale all’insegna dell’incertezza - chiude Leonardo Tosti - e proprio per questo è stata lanciata una campagna dove si invitano i cittadini ad acquistare nei negozi di prossimità. La crisi ha investito tutti noi è un intero territorio già piagato dal sisma di quattro anni fa. Le carte per risollevarci le abbiamo tutte, a partire dal paesaggio e dalle bellezze architettoniche, serve solo capire le reali potenzialità di Rieti e della sua provincia. Questo potrebbe essere un primo passo per rilanciare l’intero territorio”.

