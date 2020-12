Coronavirus, a Rieti scompaiono 25 imprese artigiane in un anno. La Cna: Crisi dura per il manifatturiero

22 dicembre 2020 a

Rieti, tengono botta al Covid, per ora, le aziende artigiane del territorio e se, nel primo trimestre dell’anno, le cancellazioni (109) hanno più che doppiato le iscrizioni (50), nel secondo e terzo trimestre il rapporto si è invertito ed è stato, rispettivamente, di 52 a 66 e 40 a 63, vale a dire più aziende costituite che cancellate. Per arrivare al quarto trimestre 2020 – fino al 17 dicembre - quando le iscrizioni ammontavano a 42 e le cancellazioni a 45, per un totale di 221 imprese iscritte nell’arco dell’anno e 246 cancellate (con un saldo di -25). E’ la fotografia scattata dalla Cna Rieti, che da vent’anni elabora i dati riferiti all’imprenditoria artigiana del territorio. Considerato, però, che nei primi mesi dell’anno l’albo registra le cancellazioni richieste alla fine dell’anno precedente, l’amara sorpresa legata a questo 2020 potrebbe arrivare da qui a breve. C’è da dire che il Covid si è innestato su una situazione già di per sé non facile, legata a una crisi economica ormai strutturale, che va avanti dal 2010, e poi, dal 2016, agli effetti del post terremoto nel Centro Italia. La crisi, illustrano ancora dalla Cna, è più marcata nel settore dell’artigianato manifatturiero, meno critica per le imprese del settore alimentare e per quelle che realizzano impianti.

