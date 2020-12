Rieti, il vescovo Domenico Pompili visita la direzione della Asl

21 dicembre 2020 a

Sarà un Natale particolare per il personale della Asl di Rieti. Il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, ha così accolto l’invito del direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e questa mattina, 21 dicembre, ha fatto visita alla Direzione aziendale di via del Terminillo.



Il vescovo Pompili, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha ricordato le difficoltà del momento storico e il lavoro che gli operatori sanitari della Asl di Rieti stanno svolgendo senza soluzione di continuità per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del Covid.



Dopo un breve momento di raccoglimento, a conclusione della visita, Pompili ha fatto gli auguri di buon Natale e serene festività a tutti i presenti.



