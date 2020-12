Colpo al Toys Center, ladri svuotano la cassaforte

20 dicembre 2020 a

Colpo nella notte ai danni del Toys Center al nucleo industriale. Il grande punto vendita giocattoli che si trova su via Di Fazio è stato infatti visitato dai ladri. Sul posto è intervenuta la squadra Mobile della polizia, avvertita dai dipendenti al momento della ripertura di ieri che avevano notato segni in prossimità degli accessi al magazzino. Subito sono scattate le indagini su quanto avvenuto per cercare di risalire agli autori. Il furto, avvenuto presumibilmente durante la notte, sembra abbia fruttato una cospicua somma di denaro portata via dalla cassaforte mentre non sembra sia stato portata via altra merce anche se i dipendenti stavano facendo delle verifiche. Il Toys Center ieri ha aperto regolarmente mentre gli agenti stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili del furto.

