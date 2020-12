Covid, morto un 78enne. Registrati 33 nuovi casi di positività

20 dicembre 2020 a

a

a

La Asl di Rieti fa sapere che oggi 20 dicembre 2020 si registrano 33 nuovi soggetti positivi al test Covid-19.

Le nuove positività riguardano cittadini di Rieti (14) – Borgorose (5) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (2) – Fiamignano (1) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Bustone (3) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Moiano (1) – Scandriglia (1) – Torri in Sabina (1).

Si registrano inoltre 67 nuovi guariti.

Nella giornata di oggi la Asl comunica inoltre un nuovo decesso: quello di un uomo di 78 anni che si trovava ricoverato in terapia intensiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.